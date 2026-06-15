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Режиссёр «Обсессии» придумал идею для продолжения — но хочет потянуть время ради эмоций

Режиссёр «Обсессии» придумал идею для продолжения — но хочет потянуть время ради эмоций
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Режиссёр «Обсессии» Карри Баркер готов работать над второй частью фильма, но хочет немного потянуть время, чтобы вызвать больше эмоций у зрителей.

Постановщик даже придумал идею для сиквела, однако пока не желает о ней рассказывать.

У меня есть идея, но она такая классная, что я не буду её раскрывать. Не говорю, что вторая часть должна выйти через пять-шесть лет. Однако я думаю, что люди были бы взволнованы, если бы это случилось немного позже.

Сейчас Баркер уже завершил съёмки нового хоррора под названием Anything but Ghosts («Что угодно, кроме призраков»). Картина расскажет о двух мошенниках, которые ведут поддельный бизнес по охоте за привидениями.

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