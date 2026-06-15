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Российская BetBoom Team вышла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Российская BetBoom Team вышла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2
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Российская BetBoom Team разгромила FUT в решающей схватке за выход в плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0: 13:7 на Mirage и 13:7 — на Dust 2.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
15 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
FUT Esports

Лучшим игроком встречи стал Кирилл Boombl4 Михайлов, который оформил 37 фрагов при 18 смертях с рейтингом 1,74. Александр zorte Загодыренко и Тимур FL4MUS Марьев также показали отличную игру с рейтингом 1,44 и 1,38 соответственно.

Благодаря победе BetBoom Team впервые в истории клуба прошла в плей-офф мэйджора. FUT Gaming же покидает турнир, заработав $ 20 тыс. Последний слот в плей-офф разыграют G2 Esports и Natus Vincere.

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