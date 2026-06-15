Раскрыто имя актёра, который сыграет полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер»

HBO подтвердила, что роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» исполнит Питер Серафинович — 53-летний британский актёр, ранее мелькавший в эпизодах «Стражей Галактики», «Джона Уика» и других культовых фильмов.

Пивз — вредный призрак, который появлялся в нескольких книгах о Гарри Поттере и постоянно делал подлянки главным героям. Но в фильмах персонаж так и не показывался: его сыграл актёр-комик Рик Майял, однако на монтаже все сцены с Пивзом решили вырезать.

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Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря 2026 года. Первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки проходят в Великобритании.