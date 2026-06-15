Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раскрыто имя актёра, который сыграет полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер»

Раскрыто имя актёра, который сыграет полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер»
Комментарии

HBO подтвердила, что роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» исполнит Питер Серафинович — 53-летний британский актёр, ранее мелькавший в эпизодах «Стражей Галактики», «Джона Уика» и других культовых фильмов.

Пивз — вредный призрак, который появлялся в нескольких книгах о Гарри Поттере и постоянно делал подлянки главным героям. Но в фильмах персонаж так и не показывался: его сыграл актёр-комик Рик Майял, однако на монтаже все сцены с Пивзом решили вырезать.

Фото: Getty

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря 2026 года. Первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки проходят в Великобритании.

Материалы по теме
Фото
В сериале «Гарри Поттер» появится персонаж из игр — его роль исполнит Зои Колхаун
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android