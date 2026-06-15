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В Steam стартовал летний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий

В Steam стартовал летний фестиваль «Играм быть» с сотнями демоверсий
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15 июня в Steam начался очередной летний фестиваль под названием «Играм быть». В течение ближайшей недели пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от их создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Сами игры вновь поделили на множество категорий: от экшенов и стратегий до визуальных новелл, ритм-игр и платформеров. Среди популярных будущих проектов — дорожное приключение Over the hill в кооперативе, эвакуационный экшен Mistfall Hunter и командный шутер Empulse в духе Titanfall.

Зимний фестиваль «Играм быть» продлится до 22 июня, 20:00 мск. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице события. Следующим ивентом в магазине станет большая летняя распродажа — она начнётся 25 июня.

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