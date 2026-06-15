«Это моя жизнь, я просто счастлив». Boombl4 — о выходе в плей-офф мэйджора

Капитан BetBoom Team Кирилл Boombl4 Михайлов поделился эмоциями после выхода в плей-офф IEM Cologne Major 2026. Комментарий прозвучал на официальной трансляции после победы над FUT Esports.

Невероятные эмоции — снова играть на мэйджоре. Причём мы вышли в плей-офф с заменой в составе. Я очень люблю Counter-Strike — это моя жизнь. Снова играть на LAN-турнирах, на мэйджоре, а теперь ещё и выйти в плей-офф — я просто счастлив. Больше мне нечего добавить.

Михайлов также рассказал, что осознавал свою ответственность в решающем матче как наиболее опытный игрок состава.

После двух последних поражений от Vitality и FURIA я понимал, что как опытный игрок должен проявить себя в решающей встрече. Это очень стрессовая ситуация для всех. FUT — молодая команда, и я понимал, что должен показать себя. Самое главное — не чувствовать давления из-за результата. Нужно просто развиваться день за днём вместе с тренером и много работать.

Для BetBoom Team это первый плей-офф мэйджора в истории организации. Михайлов стал первым игроком из России, вышедшим в плей-офф мэйджора с четырьмя разными командами: Quantum Bellator Fire, NAVI, Cloud9 и BetBoom Team — он обошёл Михаила Dosia Столярова и Дмитрия sh1ro Соколова, у которых по три организации.