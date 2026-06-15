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В дни выборов в России могут возникнуть проблемы со связью — глава ЦИК просит «не роптать»

В дни выборов в России могут возникнуть проблемы со связью — глава ЦИК просит «не роптать»
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова допустила, что в российских регионах могут возникнуть проблемы со связью во время осенних выборов.

Возможно, будет принято решение об ограничениях интернета ради безопасности — чиновница попросила отнестить к этому с пониманием.

Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасённые жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности.

При этом Памфилова добавила, что даже в таких условиях станет проходить дистанционное голосование, а на избирательных участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.

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