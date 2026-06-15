W0nderful взял клатч 1v4 с 2 HP в матче с G2 на мэйджоре по CS 2

Во время первой карты матча между Natus Vincere и G2 Esports на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 Игорь w0nderful Жданов оформил клатч 1v4 с двумя HP.
Для него это первый клатч 1v4 на мэйджорах.
Сразу после этого клатча Natus Vincere оформила камбэк, взяв шесть раундов подряд, и выиграла Dust2 со счётом 13:11. Следующий поединок пройдёт на Inferno, на пике «рождённых побеждать». W0nderful завершил карту с 21 фрагом при 14 смертях и рейтингом 1,47.
Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.