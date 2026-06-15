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NAVI покинула IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2

NAVI покинула IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2
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Natus Vincere не справилась с G2 Esports в финальном матче основной стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1: 11:13 на Dust2, 16:14 на Inferno и 13:10 — на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
15 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
G2 Esports

На Dust2 команда Неманьи huNter- Ковача вела 11:7, но отдала камбэк — в том числе после клатча 1v4 от Игоря w0nderful Жданова с 2 HP. На Inferno G2 довела дело до овертайма и закрыла карту 16:14, несмотря на серию из четырёх раундов NAVI при счёте 12:8. На решающем Mirage G2 Esports контролировала ход встречи и выиграла 13:10.

NAVI завершила турнир на 9-11-м месте и впервые с Shanghai Major пропустит плей-офф мэйджора. На третьей стадии команда Алекси Aleksib Виролайнена проиграла три матча из пяти — Spirit (0:2), Falcons (1:2) и G2 (1:2).

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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