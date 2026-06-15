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Стала известна сетка плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Стала известна сетка плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2
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Организаторы Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 раскрыли сетку плей-офф, где сыграют восемь лучших коллективов.

Российская BetBoom Team стала единственной командой, которая прошла весь путь с первой стадии. Team Spirit же без каких-либо проблем прошла со второй стадии. Остальные команды прошли в плей-офф с третьей стадии.

Плей-офф начнётся 18 июня. Все матчи, за исключением гранд-финала, пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Финал пройдёт в best-of-5 (до трёх побед).

Сетка плей-офф IEM Cologne Major 2026:

  • Team Spirit (Россия) — G2 Esports (Европа);
  • Team Falcons (Европа) — Team Vitality (Европа);
  • Aurora Gaming (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 9z Team (Южная Америка) — FURIA (Бразилия).
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