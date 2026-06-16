Появился официальный логотип фильма «Бэтмен 2»

Warner Bros. поделилась официальным логотипом фильма «Бэтмен 2». На нём можно увидеть летучую мышь и название картины.

Логотип фильма «Бэтмен 2»

Фото: Warner Bros.

События будущей ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон, вместе с ним в сиквеле также сыграют Себастиан Стэн и Скарлетт Йоханссон: они воплотят прокурора Харви Дента и его жену Гильду Дент. В фильме также появится Пингвин в исполнении Колина Фаррелла, однако с ним будет всего несколько сцен.

Мировая премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года — спустя пять лет после выхода первой части.