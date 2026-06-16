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Сериал «Времена года» продлили на третий сезон

Сериал «Времена года» продлили на третий сезон
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По данным Deadline, сериал «Времена года» продлили на третий сезон. Судя по всему, шоу выдаёт удовлетворительные результаты, поэтому было принято решение его продолжать.

К главным ролям вернутся Тина Фей, Уилл Форте, Керри Кенни, Марко Калвани, Эрика Хенингсен и Колман Доминго.

Первый сезон из восьми эпизодов вышел весной прошлого года и основан на одноимённом художественном фильме 1980-х режиссёра Алана Альды, который также сыграл в нём главную роль. Сериал рассказывает о группе из шести друзей, которые вместе отправляются в отпуск, но сталкиваются с личными проблемами. Второй сезон вышел 28 мая.

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