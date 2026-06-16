Сценарий второго сезона «Из многих» готов наполовину
Поделиться
Винс Гиллиган, создатель сериала «Из многих», рассказал, что завершил написание сценария второго сезона шоу наполовину. По словам Винса, он с нетерпением ждёт начала съёмок.
Мы с моими сценаристами разобрались с эпизодами… я с нетерпением жду съёмок. Хочу, чтобы люди поскорее всё увидели.
Первый сезон «Из многих» завершился в декабре 2025 года. Сюжет шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья.
Комментарии
- 16 июня 2026
-
09:28
-
08:49
-
08:32
-
07:46
-
07:04
-
07:00
- 15 июня 2026
-
23:57
-
23:51
-
22:23
-
21:09
-
20:42
-
20:36
-
20:22
-
20:14
-
19:53
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
17:51
-
17:50
-
17:19
-
17:05
-
16:43
-
16:31
-
16:25
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
15:37
-
15:17
-
15:15
-
14:54
-
14:35
-
14:22
-
14:18