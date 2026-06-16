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Сценарий второго сезона «Из многих» готов наполовину

Сценарий второго сезона «Из многих» готов наполовину
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Винс Гиллиган, создатель сериала «Из многих», рассказал, что завершил написание сценария второго сезона шоу наполовину. По словам Винса, он с нетерпением ждёт начала съёмок.

Мы с моими сценаристами разобрались с эпизодами… я с нетерпением жду съёмок. Хочу, чтобы люди поскорее всё увидели.

Первый сезон «Из многих» завершился в декабре 2025 года. Сюжет шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья.

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