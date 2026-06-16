«Он потрясающий»: Хью Джекман — о сценаристе фильма «Остров сокровищ»

Хью Джекман в недавнем интервью поговорил про сценариста фильма «Остров сокровищ». По его словам Джек Торн написал невероятный сценарий, который точно должен понравиться зрителям.

Джек Торн написал потрясающий сценарий, так что скрестим пальцы, мы его снимем и приступим к работе.

Это уже третья экранизация «Острова сокровищ» за последнее время. Сейчас адаптацию пиратской истории в формате мини-сериала готовит Paramount+ (там Сильвера сыграет темнокожий актёр Дэвид Ойелоуо), а в России в первый день 2029 года в прокат выйдет другой фильм с тем же названием — над ним работает сценарист «100 лет тому вперёд».

Фильм снимет Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и «Бегущего по лезвию».