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Марк Хэмилл сыграет в третьем сезоне сериала «Скрежет металла»

Марк Хэмилл сыграет в третьем сезоне сериала «Скрежет металла»
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Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звёздных войнах», пополнил актёрский состав третьего сезона сериала «Скрежет металла». Он сыграет Чарли Кейна, лидера Восточного суверенитета и отца Сладкоежки.

О чём расскажет третий сезон шоу, неизвестно. Вероятно, его события развернутся после действия второго сезона. Сюжет экранизации разворачивается вокруг смертельного турнира, в котором соревнуются лучшие водители мира.

Маскотом франшизы стал большой клоун по имени Сладкоежка, которого в первых двух сезонах сыграл Джо Синоа. Вероятно, все актёры вернутся к своим ролям и в третьем сезоне, хотя об этом пока не объявляли, как и о возвращении к роли Синоа.

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