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Создатели «Очень странных дел» снимут и напишут новый фильм для Paramount Pictures

Создатели «Очень странных дел» снимут и напишут новый фильм для Paramount Pictures
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Братья Даффер, известные по «Очень странным делам», выступят режиссёрами и сценаристами нового фильма для Paramount Pictures. У братьев и компании заключён четырёхлетний договор после расторжения сотрудничества с Netflix.

У ленты братьев пока нет названия. Неизвестны и сюжетные подробности. Пока картина создаётся в строжайшей секретности. Этот проект станет первой масштабной кинотеатральной работой дуэта в рамках их эксклюзивного контракта с Paramount.

Дата премьеры в зарубежном прокате — 3 ноября 2028 года. Когда начнутся съёмки ленты, пока что тоже не разглашается. Неизвестен и актёрский состав.

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