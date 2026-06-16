Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По аниме «Ведьмина служба доставки» выпустят сериал с живыми актёрами

По аниме «Ведьмина служба доставки» выпустят сериал с живыми актёрами
Комментарии

По данным Variety, по аниме «Ведьмина служба доставки» создают сериал с живыми актёрами. То есть это будет не мультсериал, а полноценное шоу, в котором снимутся настоящие люди.

История рассказывает о 13-летней ведьме Кики, которая уходит из дома и переезжает в портовый город Корико, где открывает службу доставки и заводит новых друзей.

Всего планируется 10 серий на 30 минут. Производством занимаются BBC Studios, Kadokawa и Wheel in Motion. Ирена Бриньуль выступит сценаристом сериала. Среди её работ — номинированный на «Оскар» мультфильм «Бокстролли», «Скеллиг» на канале Sky и «Маленький принц» на Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android