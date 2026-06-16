Фильм «Кремлёвский волшебник» про Владимира Путина вышел в онлайне
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Фильм «Кремлёвский волшебник», посвящённый Владимиру Путину, доступен в цифре. Картину можно посмотреть на Apple TV, Amazon Prime Video и других сервисах.
Лента представляет собой экранизацию одноимённой книги Джулиано да Эмполи. «Кремлёвский волшебник» расскажет историю вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.
Самого Владимира Путина воплотил на экране знаменитый актёр Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). В картине также сыграли Пол Дано («Бэтмен»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»), Джеффри Райт («Бэтмен») и другие артисты. Режиссёром выступил Оливье Ассайас («Карлос»).
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