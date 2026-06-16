«Мы хотим смотреть хорошие фильмы»: режиссёр «Обсессии» — о возвращении зрителей в кино

Режиссёр хоррора «Обсессия» Карри Баркер дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём постановщик и автор популярных YouTube-роликов прокомментировал падение интереса зумеров к большому кино.

Баркер считает, что современная молодёжь на самом деле любит ходить в кинотеатры, однако она просто устала от проходных фильмов. Чтобы вернуть их в кино, необходимо снимать качественные, интересные проекты, которые рассказывают оригинальные истории.

Мы устали от мусора. Мы все хотим снова смотреть хорошие фильмы. Люди всё ещё ждут оригинальные фильмы без каких-либо франшиз с интересной историей.

Баркер также заявил, что обсуждал эту тему с крупными голливудскими студиями, после чего на примере «Обсессии» показал важность и актуальность оригинальных хорроров. По итогам месяца проката фильм ужасов собрал более $ 265 млн и окупился более чем в 350 раз.