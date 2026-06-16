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Завершены съёмки сериала «Ссора» от автора «13 клинической» — новые кадры

Завершены съёмки сериала «Ссора» от автора «13 клинической» — новые кадры
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Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о завершении съёмок шоу «Ссора». Мини-сериал от Клима Козинского («13 клиническая») выйдет на стриминге уже скоро, точную дату выхода авторы назовут позже. Создатели также представили кадры со съёмок.

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

Фото: «Кион»

По сюжету после 20 лет совместной жизни случайный разговор Егора и Виты приводит к необратимым изменениям. Паре предстоит пройти через разрыв, который откроет им новые грани их отношений.

Главные роли в сериале сыграли Светлана Иванова («Легенда №17»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Максим Лагашкин («Аритмия»), Аглая Тарасова («Лёд 3») и другие актёры. В первый сезон шоу войдёт четыре эпизода, его позиционируют как мини-сериал.

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