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Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 400 млн рублей

Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 400 млн рублей
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16 июня сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» в России превысили 400 млн рублей. Такого результата картина достигла спустя почти две недели с момента выхода — премьера состоялась 4 июня. Сейчас лента входит в тройку лидеров российских чартов, уступая «Майклу» и «Холопу 3».

Фото: ЕАИС

Тем временем в мировом прокате фильм заработал свыше $ 250 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. Хоррор также стал самым кассовым фильмом в истории студии А24, обойдя «Марти Великолепного».

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

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