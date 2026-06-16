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Военная драма «Давление» с Бренданом Фрейзером вышла в онлайне

Военная драма «Давление» с Бренданом Фрейзером вышла в онлайне
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16 июня состоялась цифровая премьера фильма «Давление». Военную драму с Бренданом Фрейзером («Мумия») уже можно посмотреть в Amazon Prime Video, iTunes и других сервисах. Это произошло за несколько дней до официального выхода картины в России — премьера состоится 18 июня.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя три недели после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента собрала скромные $ 15 млн, получив высокие отзывы от критиков и зрителей.

Сюжет исторической ленты разворачивается в 1994 году, за 72 часа до знаменитой высадки в Нормандии. Картина расскажет о генерале Дуайте Д. Эйзенхауэре и метеорологе BBC Джеймсе Стэгге, которые должны продумать великую операцию, чтобы у солдат появились шансы выйти из боя победителями.

Главную роль в «Давлении» исполнил Брендан Фрейзер. В ленте также снялись Эндрю Скотт («Шерлок»), Керри Кондон («Формула-1»), Дэмиэн Льюис («Однажды в… Голливуде») и другие актёры. Режиссёром выступил Энтони Марас — постановщик военной драмы «Дворец».

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