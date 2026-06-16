Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Майкл» про Майкла Джексона вновь возглавил чарты России — сборы 1,1 млрд рублей

«Майкл» про Майкла Джексона вновь возглавил чарты России — сборы 1,1 млрд рублей
Комментарии

16 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 1,1 млрд рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась спустя две с половиной недели после выхода — премьера в российском прокате состоялась 28-го числа. Лента снова стала лидером российских чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и комедию «Холоп 3».

Тем временем общие сборы картины о легендарном музыканте превысили $ 935 млн. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой биографической лентой — сейчас первое место занимает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина уже стала самой кассовой лентой в истории студии Lionsgate.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.

Материалы по теме
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android