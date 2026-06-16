«Союзмультфильм» продолжит историю Чебурашки после выхода «Чебурашки 3»

Студия «Союзмультфильм» обсуждает продолжение франшизы «Чебурашка» после выхода третьей части. Об этом рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Топ-менеджер заявила, что сейчас в компании ждут релиза третьей части серии, после чего начнётся разработка продолжения. Будет это четвёртый фильм, спин-офф или мультсериал, пока неизвестно.

Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждём выхода фильма «Чебурашка 3» 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень тёплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы.

Премьера «Чебурашки 3» состоится 1 января 2027 года. В третьей части появятся родственники Чебурашки, такие же ушастые зверьки — в итоге маленькому герою предстоит сделать тяжёлый выбор между семьёй и Геной. В свою очередь, Гена вновь обретёт любовь, хотя кажется, что в его возрасте это уже почти нереально.