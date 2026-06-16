«Это точно для защиты детей?» Павел Дуров — о запрете соцсетей детям в Великобритании

15 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о грядущих изменениях в законодательстве страны. Чиновник заявил о разработке законопроекта, который запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. В список войдут в том числе видеоплатформы, включая YouTube и Twitch.

Ситуацию уже прокомментировал российский предприниматель Павел Дуров. Создатель «ВКонтакте» и «Телеграма» раскритиковал действие британских властей и заявил, что запретом соцсетей правительство лишь увеличит риски для молодых пользователей. Бизнесмен сомневается, что новый закон направлен для защиты детей, а не за политическим преследованием неугодных комментаторов в Сети.

Правительство Великобритании хочет запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Но запрет социальных сетей для детей только подвергнет их большей опасности. Их будут подталкивать к использованию обхода блокировок — и к доступу к гораздо более опасному незаконному контенту. Мы уже видели это раньше. Когда российское правительство заблокировало «Телеграм», 95% российских подростков продолжали им пользоваться. Они просто начали пользоваться обходом блокировок. То же самое в Иране.

У родителей уже есть инструменты для ограничения цифровых привычек своих детей: родительский контроль, ограничения времени экраном, — или полный запрет на использование смартфонов. Вместо этого многие родители дают малышам iPad просто для того, чтобы они чем-то занялись. Никакое государственное регулирование это не исправит. Согласно новому закону, все пользователи соцсетей в Великобритании должны будут «доказать», что им больше 16 лет — с помощью удостоверения личности, сканирования лица или банковской карты. Тысячи людей в Великобритании ежегодно арестовываются за политические посты. Действительно ли это направлено на защиту детей — или на выявление большего числа людей для ареста?

Правительство Великобритании постарается одобрить законопроект о запрете соцсетей детям до 16 лет до новогодних праздников. Документ должен вступить в силу уже весной 2027 года.