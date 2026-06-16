«Я счастлив как никогда»: Том Холланд подтвердил, что поженился с Зендеей

Актёр Том Холланд окончательно развеял слухи о помолвке с Зендеей в интервью Esquire. Он подтвердил, что свадьба уже состоялась, а также рассказал о своих чувствах.

Том отметил, что к киноиндустрии приковано много внимания, поэтому отношения должны быть достаточно крепки и проверены временем — но теперь он в них уверен.

Мы поддерживаем друг друга так, как можем делать только мы, потому что только я и она понимаем, как жить такую жизнь. Я не представляю, как мог бы добиться подобного с кем-нибудь другим. Так что я нашёл свою единственную. Она мой лучший друг, и я счастлив как никогда в моменты, если она рядом — при этом я ещё никогда не чувствовал такой поддержки.

Ранее Зендея вспомнила о съёмках «Человека-паука», на которых познакомилась с Холландом.