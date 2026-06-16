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Netflix купил права на новые сезоны «Маши и Медведя» в более чем 100 странах мира

Netflix купил права на новые сезоны «Маши и Медведя» в более чем 100 странах мира
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Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ новых серий известного российского мультсериала «Маша и Медведь» более чем в 100 странах мира.

Приключения Маши можно было посмотреть на Netflix с 2015 года, теперь же онлайн-кинотеатр заключил новое соглашение — оно касается восьмого сезона, который идёт в эфире сейчас, а также будущего девятого сезона.

«Маша и Медведь» входит в число самых узнаваемых мультфильмов во многих странах мира, а также удерживает несколько рекордов по числу просмотров на YouTube. Помимо Netflix, сериал за рубежом показывают на китайской платформе Xigua Video, а также на ТВ-каналах стран Ближнего Востока и Азии.

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