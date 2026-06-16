В июне в Game Pass добавят EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине июня и в начале июля 2026 года.
Главными новинками месяца станут гонка футбольный симулятор EA Sports FC 26, шутер Call of Duty: Vanguard и ремейк симуляторов скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.
Какие игры добавят в Game Pass в июне-июле 2026 года
- Junkster — 16 июня;
- Call of Duty: Vanguard — 17 июня;
- EA Sports FC 26 — 18 июня;
- Abyssus — 25 июня;
- RV There Yet? — 30 июня;
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — 2 июля;
- Winds of Arcana: Ruination — 6 июля.
Фото: Microsoft
Уже 30 июня из Game Pass также пропадут:
- Mecha Break;
- Payday 2;
- Rise of the Tomb Raider;
- Tomb Raider;
- Slay the Spire;
- Ultimate Chicken Horse;
- Volcano Princess;
- Unpacking.
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