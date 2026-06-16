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Игры в Game Pass (Геймпасс) июнь 2026: EA Sports FC 26, COD Vanguard, Tony Hawk's Pro Skater и другие

В июне в Game Pass добавят EA Sports FC 26, Call of Duty: Vanguard и другие игры
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Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине июня и в начале июля 2026 года.

Главными новинками месяца станут гонка футбольный симулятор EA Sports FC 26, шутер Call of Duty: Vanguard и ремейк симуляторов скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Какие игры добавят в Game Pass в июне-июле 2026 года

  • Junkster — 16 июня;
  • Call of Duty: Vanguard — 17 июня;
  • EA Sports FC 26 — 18 июня;
  • Abyssus — 25 июня;
  • RV There Yet? — 30 июня;
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 — 2 июля;
  • Winds of Arcana: Ruination — 6 июля.

Фото: Microsoft

Уже 30 июня из Game Pass также пропадут:

  • Mecha Break;
  • Payday 2;
  • Rise of the Tomb Raider;
  • Tomb Raider;
  • Slay the Spire;
  • Ultimate Chicken Horse;
  • Volcano Princess;
  • Unpacking.
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