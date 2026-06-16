Последнее большое обновление Genshin Impact перед Снежной покажут на стриме 18 июня

Студия HoYoverse анонсировала стрим перед релизом крупного обновления «Луна VIII» для Genshin Impact. На нём разработчики раскроют главные детали последного большого патча перед выходом Снежной.

Стрим версии Genshin Impact 6.7 пройдёт в эту пятницу, 18 июня в 15:00 мск, посмотреть прямой эфир можно будет на официальных Twitch и YouTube.

Фото: HoYoverse

Апдейт «Луна VIII» добавит в игру нового персонажа Сандроне с уникальными боевыми реакциями, которые позже будут раскрыты в Снежной. Судя по обложке, сюжетные события будут происходить в Фонтейне, а игроки ждут первых новостей о будущем регионе и следующих героях.