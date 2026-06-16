Инди-игра Meccha Chameleon стала лидером продаж в Steam — уже более 2 млн копий
Новый симулятор игры в прятки Meccha Chameleon оказался лидером продаж в Steam по итогам недели с 9 по 16 июля. Проект за первые шесть дней купили более 2 млн игроков.
В топ самых популярных платных игр также попали Forza Horizon 6 и Path of Exile 2, а сразу за пределами тройки лидеров расположился футбольный симулятор EA Sports FC 26, поставивший рекорд в Steam на фоне старта ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
Чарт продаж Steam с 9 по 16 июня
- Meccha Chameleon (новинка).
- Forza Horizon 6.
- Path of Exile 2.
- EA Sports FC 26.
- Destiny 2: Renegades.
- Final Fantasy 7 Remake.
- 007 First Light.
- Ремейк «Готики».
- Burglin Gnomes.
- Voidling Bound.
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