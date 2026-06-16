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Инди-игра Meccha Chameleon стала лидером продаж в Steam — уже более 2 млн копий

Инди-игра Meccha Chameleon стала лидером продаж в Steam — уже более 2 млн копий
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Новый симулятор игры в прятки Meccha Chameleon оказался лидером продаж в Steam по итогам недели с 9 по 16 июля. Проект за первые шесть дней купили более 2 млн игроков.

В топ самых популярных платных игр также попали Forza Horizon 6 и Path of Exile 2, а сразу за пределами тройки лидеров расположился футбольный симулятор EA Sports FC 26, поставивший рекорд в Steam на фоне старта ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Чарт продаж Steam с 9 по 16 июня

  1. Meccha Chameleon (новинка).
  2. Forza Horizon 6.
  3. Path of Exile 2.
  4. EA Sports FC 26.
  5. Destiny 2: Renegades.
  6. Final Fantasy 7 Remake.
  7. 007 First Light.
  8. Ремейк «Готики».
  9. Burglin Gnomes.
  10. Voidling Bound.
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