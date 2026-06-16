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Где смотреть плей-офф IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2

Где смотреть плей-офф IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
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18 июня стартует плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

Матчи пройдут на арене LANXESS в Кёльне — четвертьфиналы и полуфиналы в формате best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед).

Рассказываем, где можно будет посмотреть плей-офф в прямом эфире:

  • Официальная русскоязычная трансляция — студия Paragon. Все матчи будут доступны на каналах на Twitch и VK.
  • Okko — прямые трансляции в высоком качестве без дополнительной подписки.
  • Неофициальные касты от топовых стримеров, среди которых Бустер, SL4M, Strogo и другие.
  • Английская официальная трансляция ESL — TwitchYouTube и Kick.
  • Среди международных комьюнити-стримеров — Gaules, ohnepixel и izakOOO.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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