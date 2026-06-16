Где смотреть плей-офф IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
18 июня стартует плей-офф Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.
Матчи пройдут на арене LANXESS в Кёльне — четвертьфиналы и полуфиналы в формате best-of-3 (до двух побед), гранд-финал — best-of-5 (до трёх побед).
Рассказываем, где можно будет посмотреть плей-офф в прямом эфире:
- Официальная русскоязычная трансляция — студия Paragon. Все матчи будут доступны на каналах на Twitch и VK.
- Okko — прямые трансляции в высоком качестве без дополнительной подписки.
- Неофициальные касты от топовых стримеров, среди которых Бустер, SL4M, Strogo и другие.
- Английская официальная трансляция ESL — Twitch, YouTube и Kick.
- Среди международных комьюнити-стримеров — Gaules, ohnepixel и izakOOO.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня. 32 лучших коллектива сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.
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