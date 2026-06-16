Равнодушие и посредственность. «История игрушек 5» получила самые низкие оценки в серии

В Сети появились первые оценки и отзывы предстоящего мультфильма «История игрушек 5». Неожиданно новая часть получила много отрицательных рецензий — хотя рейтинг новинки составил 91%, он стал худшим в серии.

Ленту много ругают за посредственный сюжет и утерянную атмосферу: будто это не полноценная часть, а просто набор скетчей с любимыми героями.

Это не фильм, который обязательно нужно посмотреть, а полнометражный спецвыпуск Disney+, в котором мы можем увидеть знакомых персонажей.

В фильме есть проблески остроумия и обаяния (цифровые гаджеты 2000-х тоже уже стали реликвией), но в то же время в нём постоянно ощущается какой-то механический гул. Фильм на удивление равнодушен к большинству детей и немного недотягивает по сюжету.

Вы будете переживать за них, потому что это Вуди и Базз. Вы будете возвращаться к ним снова и снова, потому что на самом деле плохих фильмов из «Истории игрушек» не бывает. Но сейчас в этой саге почти столько же посредственных частей, сколько и шедевров.

При этом критики отмечают, что пятая часть стала лучше четвёртой, а многие ставят высокие оценки за трогательную историю.

Эта история одновременно захватывающая и трогательная, а её посыл актуален для любого возраста. В ней есть вся необходимая чуткость, чтобы помочь вам разобраться в действительно сложных вопросах.

Несмотря на то, что «История игрушек 5» не дотягивает до идеала, в эпоху, когда детские развлечения подстраиваются под свою аудиторию, есть что-то по-настоящему радикальное в фильме, который не боится задеть за живое.

«История игрушек 5» всегда проигрывала в сравнении с оригинальной трилогией, и хотя ей не удалось повторить её магию, новый фильм стал заметно лучше по сравнению с четвертой частью.