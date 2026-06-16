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Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Больницы Питт» — он выйдет в начале 2027 года

Стартовали съёмки третьего сезона сериала «Больницы Питт» — он выйдет в начале 2027 года
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Канал HBO приступил к съёмкам третьего сезона сериала «Больница Питт» — авторы начали работу над новыми эпизодами спустя всего два месяца после завершения второй части, о чём сообщили в соцсетях.

Ранее Ноа Уайли рассказал, что действие продолжения развернётся в ноябре — перед американскими праздниками. В США в этом месяце празднуются День ветеранов (11-го числа) и День благодарения (26-го числа).

«Больница Питт» повествует о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Третий сезон авторы планируют выпустить в начале 2027 года.

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