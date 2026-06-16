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«Система плейбоя» и «Хромой уборщик». Неймар выпустит 16 микродрам, созданных нейросетями

«Система плейбоя» и «Хромой уборщик». Неймар выпустит 16 микродрам, созданных нейросетями
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Форвард сборной Бразилии Неймар и развлекательная компания FlareFlow объявили о большом совместном проекте. Про футболиста планируют выпустить 16 вертикальных микродрам, первые из них появятся уже в дни ЧМ-2026.

Микродрамы будут созданы при помощи искусственного интеллекта. От обычных сериалов их отличает вертикальный формат и небольшая продолжительность (обычно серии идут не больше двух-трёх минут) — это сделано, чтобы угодить современной аудитории.

Первые шесть серий с 19 по 22 июня, а остальные 10 — до конца сезона. По сюжету Неймар станет героем, который будет примерять разные образы. Среди названий микродрам можно увидеть «Фальшивый Неймар — настоящий бог», «Система плейбоя: Забивая голы богиням» и «Хромой уборщик — настоящий король мирового футбола».

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