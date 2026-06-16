Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit и FURIA стали фаворитами плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Team Spirit и FURIA стали фаворитами плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2
Комментарии

Киберспортивные аналитики и профессиональные игроки представили свои прогнозы на плей-офф IEM Cologne Major 2026. Большинство считают фаворитом турнира Team Spirit.

На итоговую победу Team Spirit поставили Райз, Давид nOrb3r7 Даниелян, shoke, Алексей OverDrive Бирюков и TravCS. В качестве потенциального финалиста они чаще всего выбирали бразильский коллектив FURIA. При этом аналитик Дункан Thorin Шилдс и комментатор Нео Ne0Kai Кейн считают, что титул заберёт Team Vitality.

Большинство участников подборки ожидают увидеть в полуфиналах противостояние FURIA с BetBoom Team или Aurora. В другой части сетки прогнозируют встречу Team Spirit с Team Vitality или Falcons.

Плей-офф IEM Cologne Major 2026 пройдёт с 18 по 21 июня в Кёльне на арене LANXESS. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Стала известна сетка плей-офф IEM Cologne Major 2026 в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android