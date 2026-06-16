Российские Team Spirit и PARIVISION номинированы на «Команду года» от HLTV по CS 2

Портал HLTV опубликовал список номинантов на награду «Команда года» в рамках HLTV Awards. Претендентами стали пять коллективов: Team Falcons, NAVI, PARIVISION, Team Spirit и Team Vitality. Номинанты определены по результатам до начала IEM Cologne Major 2026.

Номинанты на звание «Команда года» Фото: HLTV

По статистике лидирует Vitality — 81,3% побед на картах, 58,8% выигранных раундов и пять трофеев в 2026 году. Spirit занимает второе место по винрейту (73,1%) с одним трофеем. Falcons при 61,2% побед на картах пока не выиграла ни одного турнира. NAVI имеет два трофея при 57,5% винрейте. PARIVISION замыкает список с одним трофеем и 51,9% побед на картах.

Итоговый победитель будет определён по совокупности результатов за весь сезон, включая IEM Cologne Major. Три из пяти номинантов — Spirit, Vitality и Falcons — продолжают борьбу в плей-офф мэйджора в Кёльне.