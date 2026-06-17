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Том Холланд назвал идеального кандидата на роль следующего Человека-паука в кино

Том Холланд назвал идеального кандидата на роль следующего Человека-паука в кино
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В интервью Тома Холланда спросили, кто из нынешних актёров мог бы в теории заменить его и стать в будущем новым Человеком-пауком в кино. Звезда фильмов Marvel назвал Оуэна Купера, звезду «Переходного возраста», который отличился ролью в сериале.

По словам Холланда, это также помогло бы Оуэну прославиться ещё больше и стать звездой мирового уровня.

Оуэн Купер был бы потрясающим… он невероятно талантливый и сейчас на слуху у всех.

Выбирать следующего Человека-паука всё ещё рано, поскольку Холланд планирует играть героя ещё много лет. Такое желание актёр выражал сам уже несколько раз в разных интервью.

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