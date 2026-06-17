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Перезапуск «Людей Икс» в киновселенной Marvel будет смелым

Перезапуск «Людей Икс» в киновселенной Marvel будет смелым
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В интервью Deadline Ли Сон-джин, сценарист будущего фильма про Людей Икс, рассказал, что перезапуск истории мутантов в рамках киновселенной Marvel будет смелым и рискованным.

По словам автора, Кевин Файги делает большие ставку на будущую ленту о Людях Икс. После завершения текущей саги и выхода «Секретных войн» киновселенная перезапустится и начнёт свою развитие с нуля.

Кевин хочет рискнуть по-крупному и начать всё заново, не будучи связанным ни одним из предыдущих фильмов. У Джейка Шрайера такое ясное видение в плане возвращения к персонажам на первом месте. Прежде всего будет важна именно команда.

Ожидается, картина о Людях Икс выйдет в 2028 году.

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