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Актёр Пэттон Освальт, сыгравший Реми в «Рататуе», хочет, чтобы мультфильм продолжился

Актёр Пэттон Освальт, сыгравший Реми в «Рататуе», хочет, чтобы мультфильм продолжился
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Пэттон Освальт, озвучившй мышонка Реми в «Рататуе», рассказал, что хотел бы внов вернуться к своему герою, но уже в продолжении мультфильма. Будет ли оно, не знает даже Освальт.

Если режиссёр Брэд Бёрд придумает идею, то это именно тот проект, который я хочу воплотить. Сильно горю этим желанием.

Pixar выпустила «Рататуй» в 2007 году. Название фильма отсылает к французскому блюду рататуй, а также к виду главного героя — крысы. Действие фильма разворачивается преимущественно в Париже. Сюжет разворачивается вокруг Реми, который мечтает стать шеф-поваром в ресторане Огюста Гюсто и пытается достичь своей цели, заключив неожиданный союз с уборщиком ресторана Альфредо Лингвини.

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