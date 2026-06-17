Актёр Пэттон Освальт, сыгравший Реми в «Рататуе», хочет, чтобы мультфильм продолжился

Пэттон Освальт, озвучившй мышонка Реми в «Рататуе», рассказал, что хотел бы внов вернуться к своему герою, но уже в продолжении мультфильма. Будет ли оно, не знает даже Освальт.

Если режиссёр Брэд Бёрд придумает идею, то это именно тот проект, который я хочу воплотить. Сильно горю этим желанием.

Pixar выпустила «Рататуй» в 2007 году. Название фильма отсылает к французскому блюду рататуй, а также к виду главного героя — крысы. Действие фильма разворачивается преимущественно в Париже. Сюжет разворачивается вокруг Реми, который мечтает стать шеф-поваром в ресторане Огюста Гюсто и пытается достичь своей цели, заключив неожиданный союз с уборщиком ресторана Альфредо Лингвини.