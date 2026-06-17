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Zenless Zone Zero от от авторов Genshin Impact вышла в Steam

Zenless Zone Zero от от авторов Genshin Impact вышла в Steam
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Сегодня Zenless Zone Zeroот от авторов Genshin Impact вышла в Steam. Игра уже доступна на площадке Valve для бесплатного скачивания.

ZZZ стала первой игрой китайских разработчиков из HoYoverse, которая вышла в Steam. Ранее проекты студии распространялись в собственном лаунчере.

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего туда проникли монстры из других миров. Главным героем выступает Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

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