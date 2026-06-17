Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса озвучки Моаны в мультфильме обратилась к актрисе, которая сыграла героиню в кино

Актриса озвучки Моаны в мультфильме обратилась к актрисе, которая сыграла героиню в кино
Комментарии

Аулии Кравальо, актриса озвучки Моаны в двух частях мультфильма Disney, недавно встретилась с Кэтрин Лагаайя, которая сыграла героиню в полноценном фильме.

Кравалью сказала трогательную речь и отметила, что теперь у неё есть сестра, о которой она всегда мечтала, но так вышло, что в семье Аулии стала единственным ребёнком.

Теперь у меня появилась сестра. В реальной жизни я единственный ребенок, и я всегда хотела, чтобы кто-то понял, каково это — иметь персонажа, оставившего наследие.

Лента расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова, вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Картина выйдет в мировом прокате уже 10 июля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android