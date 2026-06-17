В Dead by Daylight появился Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13-е»

Behaviour Interactive добавила в Dead by Daylight нового маньяка. Им стал Джейсон Вурхиз, легендарный персонаж франшизы «Пятница, 13-е».

Куда бы вы ни бежали, Джейсон всегда будет идти по вашему следу. Не ведающий усталости, беспощадный и чудовищно изобретательный убийца в маске, придумывающий вс` новые способы убивать.

Джейсон обладает двумя уникальными способностями. Первая — «Всепроникающее зло» — способность, основанная на скрытности, которая позволяет убийце появляться в неожиданных местах и заставать жертв врасплох. Вторая, «Пронзающий бросок», основана на его фирменном творческом подходе к убийствам с использованием предметов из окружающей обстановки.