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В Dead by Daylight появился Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13-е»

В Dead by Daylight появился Джейсон Вурхиз из «Пятницы, 13-е»
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Behaviour Interactive добавила в Dead by Daylight нового маньяка. Им стал Джейсон Вурхиз, легендарный персонаж франшизы «Пятница, 13-е».

Куда бы вы ни бежали, Джейсон всегда будет идти по вашему следу. Не ведающий усталости, беспощадный и чудовищно изобретательный убийца в маске, придумывающий вс` новые способы убивать.

Джейсон обладает двумя уникальными способностями. Первая — «Всепроникающее зло» — способность, основанная на скрытности, которая позволяет убийце появляться в неожиданных местах и заставать жертв врасплох. Вторая, «Пронзающий бросок», основана на его фирменном творческом подходе к убийствам с использованием предметов из окружающей обстановки.

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