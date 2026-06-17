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У Джереми Кларксона обнаружили рак

У Джереми Кларксона обнаружили рак
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Экс-ведущий «Топ Гир» Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали рак. Он сообщи об этом в заключительных эпизодах пятого сезона шоу «Ферма Кларксона», премьера которого состоялась на днях.

По словам Кларксона, он узнал о болезни в мае. Она ещё на ранней стадии, но развивается агрессивно. Актёр подчеркнул, что с ним наверняка всё будет хорошо, но на всякий случай попрощался с поклонниками.

Если всё пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то меня уже не будет. Берегите себя, я прощаюсь.

Кларксон наиболее известен как ведущий программы «Топ Гир» на BBC, а затем — другого автомобильного шоу, «Гранд тур».

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