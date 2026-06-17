У Джереми Кларксона обнаружили рак
Поделиться
Экс-ведущий «Топ Гир» Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали рак. Он сообщи об этом в заключительных эпизодах пятого сезона шоу «Ферма Кларксона», премьера которого состоялась на днях.
По словам Кларксона, он узнал о болезни в мае. Она ещё на ранней стадии, но развивается агрессивно. Актёр подчеркнул, что с ним наверняка всё будет хорошо, но на всякий случай попрощался с поклонниками.
Если всё пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то меня уже не будет. Берегите себя, я прощаюсь.
Кларксон наиболее известен как ведущий программы «Топ Гир» на BBC, а затем — другого автомобильного шоу, «Гранд тур».
Комментарии
- 17 июня 2026
-
09:46
-
09:31
-
08:39
-
08:10
-
08:04
-
07:00
-
06:33
- 16 июня 2026
-
21:17
-
20:59
-
20:40
-
20:22
-
20:05
-
19:55
-
19:36
-
19:06
-
18:15
-
18:02
-
17:19
-
16:42
-
16:11
-
16:08
-
15:38
-
15:17
-
15:12
-
14:48
-
14:32
-
14:22
-
14:01
-
13:41
-
13:21
-
13:10
-
12:42
-
11:58
-
11:10
-
10:16