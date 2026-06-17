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Четвёртую часть «Остина Пауэрса» планируют выпустить

Четвёртую часть «Остина Пауэрса» планируют выпустить
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Майк Майерс, исполнитель роли харизматичного Остина Пауэрса, подтвердил, что работа над четвёртой частью идёт. Также актёр подчеркнул, что фильм точно выйдет, его не забросят.

Сюжетных деталей или подробностей об актёрском составе пока нет. Сам Майерс и постановщик Джей Роуч ранее говорили о желании продолжить франшизу, но никаких подвижек в этом вопросе не было до сих пор.

Третья часть франшизы, «Остин Пауэрс: Голдмембер», вышла в 2002 году. Ленту снял Джей Роуч. Это третий фильм франшизы об Остине Пауэрсе. В главной роли Майк Майерс в нескольких ролях, включая Остина Пауэрса, Доктора Зло и Голдмембера.

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