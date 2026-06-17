Продажи Black Myth: Wukong превысили 30 млн копий

В Коммунистическом союзе молодёжи Китая сообщили, что тираж Black Myth: Wukong преодолел отметку в 30 млн копий. На достижение результата игре понадобилось почти два года — она вышла в августе 2024-го.

Интересно, что больше половины тиража, то есть более 15 млн копий, реализовали за пределами Китая. То есть речь идёт о продажах в Европе, США и других странах. Интерес к экшену был неимоверный.

Wukong основана на романе «Путешествие на Запад» про царя обезьян Сунь Укуна. В разработке находится Black Myth: Zhong Kui. Это новая игра китайской студии Game Science, которая посвящена избавителю от демонов Чжун Куйю.