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Начались съёмки комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым

Начались съёмки комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым
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«Киностудия Медведь» приступила к съёмкам комедийного сериала «Нянька в погонах» для телеканала СТС. Главные роли исполняют Алексей Маклаков, Ирина Низина и Александр Пашков.

Фото со съёмок

Фото: «Киностудия Медведь»

Фото: «Киностудия Медведь»

Фото: «Киностудия Медведь»

Фото: «Киностудия Медведь»

По сюжету, бывший прапорщик по рекомендации знакомой Нины устраивается на работу в семью бизнесмена, который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, Василий Валерич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жёсткие уставы.

В актёрском составе также задействованы Марк Гордиенко, Анна Изотова, Севастьян Бугаев, Никита Буреев, Кристина Строителева и другие.

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