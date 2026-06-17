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Фильм Это хит! (2026) — дата выхода в России, когда выйдет, смотреть трейлер онлайн

Русский трейлер комедии «Это хит!» с Полом Раддом — выход в России 16 июля
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Компания «Экспонента фильм» представила дублированный трейлер фильма «Это хит!». Музыкальная комедия с Полом Раддом выйдет в кинотеатрах России уже 16 июля.

Видео доступно во VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Экспонента фильм».

Лента расскажет о свадебном певце Рике, у которого ворует песню рок-музыкант по имени Дэнни. Герои начинают конфликтовать из-за возросшей популярности коварного рокера.

Главные роли в картине исполнили Пол Радд («Человек-муравей») и Ник Джонас («Camp Rock 2: Отчётный концерт»). В фильме также снялись Питер МакДональд («Проклятый «Юнайтед»), Марселла Планкетт («Тюдоры»), Рори Кинэн («Птичья песня») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Карни — автор другого музыкального фильма «Рок-н-рольщики».

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