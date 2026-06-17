Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Триллер «Лес» о пропаже в глухом лесу выйдет 12 ноября — первые кадры

Триллер «Лес» о пропаже в глухом лесу выйдет 12 ноября — первые кадры
Комментарии

Кинокомпания Nemesis Films раскрыла дату выхода фильма «Лес». Премьера триллера состоится 12 ноября в кинотеатрах России, вместе с этим авторы представили первые кадры ленты.

Фото: Nemesis Films

Фото: Nemesis Films

Фото: Nemesis Films

Фото: Nemesis Films

По сюжету две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живёт по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем странная семья, жившая в лесу, поселяется в заброшенном деревенском доме.

Главные роли в фильме сыграли Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Ищу тебя»), Никита Родионов («Многодетство») и Никита Кологривый («Август»). Режиссёром выступил Гамлет Дульян («Последователи»).

Материалы по теме
Марк Эйдельштейн целый час висит на дереве над бездной: обзор триллера «Пропасть»
Марк Эйдельштейн целый час висит на дереве над бездной: обзор триллера «Пропасть»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android