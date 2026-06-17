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Русский тизер хоррора «Психопатка» со звездой «Собирателя душ» — выход в России 8 октября

Русский тизер хоррора «Психопатка» со звездой «Собирателя душ» — выход в России 8 октября
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Кинокомпания «Вольга» представила дублированный тизер фильма «Психопатка». Официальная премьера ленты в России состоится 8 октября.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

Действие картины развернётся в 1858 году. Сюжет ленты расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

Главную роль исполнила звезда хоррора «Собиратель душ» Майка Монро. В ленте также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры. Режиссёром выступил Закари Уигон — постановщик фильма «Стоп-слово».

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