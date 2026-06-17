Джордж Мартин пишет «Ветра зимы» дольше пяти книг «Песни льда и огня» вместе взятых

Фанаты творчества Джорджа Мартина опубликовали новый пост, посвящённый книге «Ветра зимы». Как оказалось, писатель работает над новым произведением по циклу «Песнь льда и огня» 5454 дня — почти 15 лет.

Это уже больше, чем у Мартина ушло на создание первых пяти книг по фэнтези-вселенной. Поклонники автора признают, что теперь речь идёт не о какой-то дате релиза, а о том, сможет ли автор вообще закончить работу.

В какой-то момент речь перестала идти о дате релиза. Это уже геологическая эпоха. Некоторые из нас начали ждать «Ветра зимы», ещё будучи детьми. Теперь у нас ипотеки, седые волосы и собственные дети, которые тоже не читают «Ветра зимы». Вы проверяете блоги не потому, что ждёте анонс даты выхода, а потому, что следите за ними со времён администрации Обамы. Солнце садится, солнце встаёт. Книги всё ещё нет.

Фото: Фанатский блог Джорджа Мартина

Джордж Мартин начал писать «Ветра зимы» в 2011 году — работа над романом идёт почти 15 лет. Впоследствии 77-летний автор также планирует закончить франшизу с книгой «Грёзы о весне».