В Индии удалили «Телеграм» на время экзаменов из-за утечек

Знаменитый мессенджер «Телеграм» удалили из цифровых магазинов App Store и Google Play в Индии. Об этом объявило Национальное агентство тестирования страны.

Причиной случившегося стал крупный слив заданий из NEET — крупнейшего экзамена в стране, который сдают студенты для поступления в медицинские университеты. Фальшивые материалы из заданий якобы появились в чатах «Телеграма». В связи с этим платформу заблокировали до 22 июня, а редактировать сообщения нельзя будет до 30 июня. В агентстве отметили, что меры приняты в ответ на использование платформы мошенниками.

Обе меры были приняты в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы преступными группировками для обмана кандидатов, сдающих экзамен NEET.

Создатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал решение индийских властей в своём телеграм-канале. По словам бизнесмена, «Телеграм» не является источником утечек и администрация платформы многое сделало, чтобы решить проблему. Дуров отметил, что запрет не помешал сливам заданий, а только «наказал» 150 млн других пользователей из Индии.