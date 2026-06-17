Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Индии удалили «Телеграм» на время экзаменов из-за утечек

В Индии удалили «Телеграм» на время экзаменов из-за утечек
Комментарии

Знаменитый мессенджер «Телеграм» удалили из цифровых магазинов App Store и Google Play в Индии. Об этом объявило Национальное агентство тестирования страны.

Причиной случившегося стал крупный слив заданий из NEET — крупнейшего экзамена в стране, который сдают студенты для поступления в медицинские университеты. Фальшивые материалы из заданий якобы появились в чатах «Телеграма». В связи с этим платформу заблокировали до 22 июня, а редактировать сообщения нельзя будет до 30 июня. В агентстве отметили, что меры приняты в ответ на использование платформы мошенниками.

Обе меры были приняты в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы преступными группировками для обмана кандидатов, сдающих экзамен NEET.

Создатель мессенджера Павел Дуров прокомментировал решение индийских властей в своём телеграм-канале. По словам бизнесмена, «Телеграм» не является источником утечек и администрация платформы многое сделало, чтобы решить проблему. Дуров отметил, что запрет не помешал сливам заданий, а только «наказал» 150 млн других пользователей из Индии.

О появлении «Телеграма» на умных часах:
Приложение «Телеграм» вышло для умных часов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android